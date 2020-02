Peter Claes moet VRT verlaten

Peter Claes, de directeur Productie en Media van de openbare omroep, verlaat de VRT. 'Claes was bereid deze stap te zetten om de rust te laten terugkeren voor hem, zijn gezin en de VRT', klinkt het in een mededeling van de openbare omroep.

'Leo Hellemans krijgt als ceo ad interim door mijn vertrek alle ruimte, in de hoop dat de polemiek rond mijn persoon definitief stopt', zegt Peter Claes zelf. 'Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie'.

De voorbije maanden is het conflict aan de top van de VRT helemaal geëscaleerd. De VRT-directie verweet Claes eigengereidheid en intrans­parantie over con­trac­ten. Toenmalig ceo Paul Lembrechts ging daarom eind november het ontslag van Claes vragen bij VRT-voorzitter Luc Van den Brande. Die verschoof de beslissing naar het remuneratiecomité en dan naar de raad van bestuur. Die stelde een bemiddelaar aan, maar eind januari moest Lembrechts vertrekken na een beslissing van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en de rest van de Vlaamse regering. Sinds enkele weken was het helemaal duidelijk dat de positie van Claes niet langer houdbaar was, wat nu tot zijn vertrek leidt.

'Open oorlog'

In een afscheidsmail schrijft Claes dat de afgelopen maanden hem hebben 'getekend en gekwetst'. 'Ongewild is een professionele discussie over de strategische aanpak van de te onderhandelen beheersovereenkomst totaal ontspoord in een open oorlog. Dit heb ik nooit vermoed, ik heb er nog minder op aangestuurd en heb het conflict al helemaal niet gevoed.'



'Onjuiste aantijgingen

VRT-ceo ad interim Leo Hellemans zegt 'de omstandigheden van het vertrek' te betreuren. 'Ik wil dit vertrek aangrijpen om te onderstrepen hoezeer ik persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en zijn familie heb betreurd', aldus Hellemans.

'Logisch'

‘Dit was de enige logische beslissing', zegt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT.Vanaf nu kunnen we naar de toekomst kijken en aan de beheersovereenkomst beginnen werken.’ De vakbonden hadden in dit conflict al in de kerstvakantie de kant van Paul Lembrechts gekozen. Vooral omdat die zich openlijk verzet had tegen de besparingen die de Vlaamse regering de VRT opgelegd had.

Marketing



Peter Claes begon in 2002 bij de VRT als verantwoordelijke voor de marketing. In 2013 startte hij binnen de VRT de eerste incubator op, gericht op de digitale ontwikkeling van de openbare omroep. Sandra De Preter benoemde hem vervolgens tot directeur Media. Onder Leo Hellemans werd hij algemeen directeur Media en Productie. Hij maakte 7 jaar deel uit van het directiecomité, en zette dagelijks de lijnen uit van de televisie- en radionetten.