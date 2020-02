Een vrachtschip is na meer dan een jaar op zee vastgelopen aan de Ierse kust in Cork.

Tijdens storm Dennis liep de MV Alta, gebouwd in 1976, zondag vast nabij Ballycotton, een vissersdorp in County Cork.

De autoriteiten raden de bevolking aan om van het schip weg te blijven omdat het op een gevaarlijk en ontoegankelijk stuk van de kust is vastgelopen en ‘onstabiel’ is.

Het schip van 77 meter lang heeft meer dan een jaar onbemand rondgedobberd op zee.

In september 2018 redde de Amerikaanse kustwacht de tien bemanningsleden op zo’n 2.000 kilometer ten zuidoosten van Bermuda. Onderweg van Griekenland naar Haïti kwam het vrachtschip in de problemen. De bemanningsleden slaagden er niet in het schip te repareren, en na twintig dagen zijn ze gered.

De Amerikaanse kustwacht had naar verluidt de eigenaar gecontacteerd om het schip naar een haven te laten slepen. Maar tot augustus 2019 was zijn lot onduidelijk. Tot een Brits marineschip het vrachtschip in het midden van de Atlantische Oceaan spotte. Allicht nog altijd onbemand.

Daarna zou het schip van Afrika, langs Spanje naar Ierland zijn gedreven.