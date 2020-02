Italiaanse man moet na 68 jaar bewijzen dat hij in Verenigd Koninkrijk woont door Brexit

De Italiaan Antonio Finelli ging in 1952 in op de Britse oproep voor gastarbeiders, om herstellingswerken te doen na de Tweede Wereldoorlog. Nu, 68 jaar na zijn aankomst, moet hij bewijzen dat hij er nog steeds woont als hij wil blijven na de Brexit.

In 1952 werd hij in de haven van Folkestone verwelkomd met een voorafbetaald weekloon en een sandwich, maar nu moet Antonio Finelli bewijzen aan het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken dat hij al meer dan vijf jaar onafgebroken in het land woont als hij wil blijven na de Brexit. De man krijgt al 32 jaar een pensioen uitbetaald van de Britse overheid na een carrière van 36 jaar, maar moet nu meer dan 80 pagina’s bankafschriften voorleggen. ‘Ik ontvang al jaren een pensioen en heb heel mijn leven gewerkt, in zie niet in waarom ik nu bankafschriften moet voorleggen’, zegt Finelli aan The Guardian.

Het ministerie vindt geen vermelding van hem in het systeem. ‘Dat is bizar’, zegt hij. ‘Want ik heb wel het certificaat voor buitenlanders.’ Dat certificaat werd aan migranten gegeven die tussen 1918 en 1957 naar het Verenigd Koninkrijk gingen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werd de informatie over pensioenen en belastingen van EU-burgers automatisch gelinkt aan hun aanvraag om te mogen blijven na de Brexit. ‘Bij automatische controles moet de meerderheid van de mensen niets doen, anderen kunnen gemakkelijk bewijzen leveren via doktersbriefjes of loonbrieven, bijvoorbeeld’, legt het ministerie uit.

Finelli is niet de enige die problemen ondervindt bij zijn aanvraag. Eerder kreeg de 101-jarige Giovanni Palmiero te horen dat zijn ouders zijn identiteit moesten bevestigen, nadat het systeem hem had geregistreerd als een 1-jarige. Zijn geboortejaar, 1919, werd verkeerdelijk gelezen als 2019 toen zijn paspoort werd ingescand. Nadat die fout werd rechtgezet, moest ook hij bewijzen dat hij al meer dan vijf jaar in het land was. Palmiero verblijft als sinds 1966 in Londen en werkte tot zijn 94e in de horeca.