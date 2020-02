Lena Dunham maakt catwalkdebuut

Ze sierde al menig magazinecover, maar op de Londense modeweek mocht ‘Girls’-bedenkster en actrice Lena Dunham ook eens proeven van een ander aspect van het modellenleven.

Ze had het nog nooit gedaan, maar voor het Londense modelabel 16Arlington haalde de Amerikaanse actrice en programmamaakster Lena Dunham afgelopen vrijdag haar beste modellenloopje uit de kast.

Voor ontwerpers Marco Capaldo en Kikka Cavenati, die het modelabel in 2017 lanceerden, was het hun eerste defilé, en toen ze Dunham vroegen om mee te lopen, heeft die geen seconde getwijfeld, zo vertelt ze aan Vogue.

Het duo had Dunham leren kennen nadat ze haar jurk hadden ontworpen voor de Londense filmpremière van Once upon a time in Hollywood.

‘Wat ik zo fantastisch vind aan Marco en Kikka is dat ze iets ontwerpen dat perfect aansluit bij je lichaam, maar ook humor heeft. Bij de première van Once upon a time in Hollywood, vond ik van mezelf dat ik eruitzag als een onweerstaanbare Muppet’, aldus Dunham, een verwijzing naar de met oranje pailletten bezaaide jurk met gevederde boa.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE