Mark Zuckerberg in Brussel voor gesprekken met EU over internetregulering

Mark Zuckerberg, de stichter en CEO van Facebook, is maandag in Brussel voor een ontmoeting met enkele Europese topfunctionarissen. Vlak daarvoor werd hij gespot in een restaurant in onze hoofdstad.

Enkele weken nadat Sundar Pichai, de baas van het moederbedrijf achter Google, een bezoek bracht aan Brussel, krijgt de hoofdstad van Europa maandag opnieuw een beroemdheid uit Silicon Valley op bezoek.

Mark Zuckerberg, de sterke man achter Facebook, is maandag in Brussel voor gesprekken met de Europese Unie over nieuwe regels en wetgeving rond het (gebruik van het) internet. Woensdag stelt de EU haar plannen voor om een wettelijk kader te creëren voor artificiële intelligentie.

Volgens financieel persagentschap Bloomberg is Brussel niet van plan voor Zuckerberg de rode loper uit te rollen. De internetgigant was de afgelopen tijd verwikkeld in meerdere privacyschandalen en staat nog steeds niet te springen voor een strenger toezicht op de manier waarop het omgaat met de persoonlijke data van zijn gebruikers.

Schadelijke boodschappen bannen

Zuckerberg sprak afgelopen weekend nog op de veiligheidsconferentie in München. Hij zei er open te staan voor de fiscale hervormingen voor multinationals - en vooral digitale bedrijven - waaraan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt. ‘Ik begrijp dat er frustratie heerst over hoe techbedrijven belast worden in Europa. Ook wij willen belastinghervormingen’, luidde het in zijn toespraak.

‘Het is niet aan de bedrijven achter de sociale media om te beslissen wat toegestaan is binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting’, zei Zuckerberg verder. Hij vroeg daarmee expliciet om betere wetgeving rond wat kan en wat niet op sociale media. ‘Het is geen goed idee dat privébedrijven zoveel beslissingen ­nemen zonder een breder democratisch proces. Maar zolang er geen regulering is, doen we ons best.’

Voor hij samenzat met zijn Europese gastheren, deed Zuckerberg zich overigens tegoed aan een maaltijd in het bekende restaurant Taverne du Passage, in de Sint-Hubertusgalerij. Werknemers van het etablissement postten een foto van dat moment op, uiteraard, Facebook.