Dennis trok de deur net met een knal achter zich dicht en nu klopt Ellen al aan. Francis en Gerda wachten op hun beurt. Neemt het aantal zware stormen toe of lijkt dat alleen maar zo?

‘Dennis was eentje om in de boeken te schrijven’, zegt VRT-weerman Frank Deboosere. De storm van afgelopen weekend had zich mild aangekondigd, maar ging toch hevig tekeer. Aan een Gentse woontoren ...