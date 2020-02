2019 was geen schitterend jaar voor het modelabel van Victoria Beckham. Er was zelfs een injectie nodig van het persoonlijk kapitaal van de Beckhams om het modelabel overeind te houden. Op de modeweek in Londen koos Beckham er dan ook voor om een draagbare collectie te tonen, in de hoop dat die ook beter zal verkopen. Rebelser ook, met veel zwart. De locatie had overigens een Belgisch tintje. Beckham koos voor Banqueting House in Whitehall, met een plafond dat in 1636 werd beschilderd door de Vlaamse meester Peter Paul Rubens en in de vloer wordt weerspiegeld.