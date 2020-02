Nachttrein naar Wenen zal vaker rijden

De nachttrein tussen Brussel en Oostenrijk is een groot succes en zal daarom vanaf december vaker uitrijden, zo maakte de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) bekend.

Vorige maand vertrok voor het eerst in zeventien jaar weer een nachttrein in Brussel met bestemming Wenen. En die verbinding is populair. Bijna elke plaats in de Nightjet is gereserveerd, zo zegt ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder in de krant La Capitale.

De spoorwegmaatschappij zal daarom de frequentie op de verbinding vanaf december optrekken naar minstens drie ritten per week.

Nu vertrekt de trein twee keer per week in Brussel, op maandag en donderdag. In de omgekeerde richting vertrekt de nachttrein op zondag en woensdag. Er zijn stops in onder meer de Duitse steden München, Nürnberg en Passau, en in Oostenrijk in Innsbruck, Linz en Wenen. In ons land houdt de trein halt in Luik, Brussel-Zuid en Brussel-Noord.

De reis Wenen-Brussel met de trein veroorzaakt tot tien keer minder CO2-uitstoot dan dezelfde reis doen met het vliegtuig, benadrukten de spoormaatschappijen bij de start van de verbinding.

Kiezen tussen het vliegtuig of de trein is soms moeilijk. Wat is het verschil voor de uitstoot? In de video hieronder leggen we het uit.