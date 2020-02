Brussels modelabel genomineerd voor modeprijs LVMH met 'One size fits all'-collectie

Balthazar Delepierre en Ester Manas, beiden oud-studenten van de Brusselse modeschool La Cambre, maken kans op de LVMH-modeprijs, die het Franse luxeconcern uitreikt aan veelbelovende ontwerpers. Dat doen ze met een collectie erop gericht om iedereen te kleden, ook vrouwen met maatje 44 of meer.

Het Brusselse modelabel Ester Manas is een van de twintig namen op de shortlist van de LVMH Prize, een prestigieuze modeprijs die wordt uitgereikt door het gelijknamige Franse luxeconcern, eigenaar van grote modehuizen zoals Dior, Marc Jacobs en Louis Vuitton. De winnaar gaat naar huis met een cheque van 300.000 euro en kan rekenen op persoonlijke begeleiding van de vele sterontwerpers die LVMH in dienst heeft.

In 2017 won de Franse Marine Serre met haar afstudeercollectie aan La Cambre, en nu maken dus opnieuw oud-studenten van de modeschool kans op de prestigieuze modeprijs: de Belg Balthazar Delepierre en de Française Ester Manas, beiden 27 jaar oud, leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan La Cambre.

Manas scoorde met haar afstudeercollectie in 2017 omdat ze focuste op grote maten, uit een persoonlijke frustratie omdat de kleding die ze wilde dragen niet in haar maat beschikbaar was. Na stages bij Balenciaga, Paco Rabanne en Acne studios vond Manas in Delepierre, die afstudeerde in de grafische kunst, een geschikte partner om een modelabel te lanceren, dat intussen drie collecties voor vrouwen heeft uitgebracht. In 2018 vielen ze al eens in de prijzen op het modefestival van Hyères en schopten ze het tot finalisten van de H&M Design Award.

One size fits all

Manas en Delepierre dagen de modeconventies uit: ze ontwerpen kleding die slechts in één maat beschikbaar is, maar wel door vrouwen met kleine en grote maten (tot maat 50) kunnen worden gedragen, zo maken ze zich sterk. Het duo focust zich op stukken die zich daartoe lenen, zoals T-shirts, jurken en trenchcoats. Opdat het stuk verschillende silhouetten zou sieren, werken ze met extra knoopsgaten of trekkoorden. ‘We maken bijvoorbeeld geen leggings, dat zou rampzalig zijn’, vertelde Delepierre vorig jaar in gesprek met Le Figaro.

Als test dragen de twee vaak dezelfde kleding. ‘Als het ons allebei goed afgaat, dan zijn we op de juiste weg’, verduidelijkt Delepierre. ‘Ik ben 1,60 meter groot voor een maatje 44, hij meet bijna twee meter en is fijngebouwd. Als een hemd zowel hem als mij staat, dan werken we daar op verder’, aldus Manas. Hun concept is ook een oplossing voor overconsumptie: ‘onze ontwerpen kunnen vrouwen blijven door dragen tijdens hun zwangerschap of gewichtsschommelingen’.

Naast inclusie focussen ze ook op duurzaamheid. Hun kleding wordt geproduceerd in een sociale werkplaats in Brussel, een groot deel van de stoffen die ze gebruiken is ofwel tweedehands of komt van overschotten.