Ex-Fortis-top kent eindverdict pas in juni

De ex-Fortis-top moet wachten tot 8 en 9 juni om te weten of ze in België worden vervolgd voor de correctionele rechtbank. De Brusselse raadkamer stelde vanochtend de beslissing uit.

Na twaalf jaar valt dan toch het doek niet over het strafonderzoek naar de ondergang van Fortis. Zeven ex-toplui van de bank, onder wie gewezen voorzitter Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Filip Dierckx, moesten deze ochtend verschijnen voor de raadkamer in Brussel. Die moest beslissen of ze al dan niet worden doorverwezen naar de rechtbank voor onder meer vervalsing van jaarrekening en oplichting.

Maar die raadkamer stelde de beslissing uit tot 8 en 9 juni. Dit om de partijen de kans te geven om conclusies uit te wisselen en hun pleidooien voor te bereiden. Om procedurele redenen dus.

Onvoldoende harde bewijzen

De kans dat die Fortis-toplui daadwerkelijk nog voor de correctionele rechtbank zullen moeten verschijnen, is bijna nihil. Het Brusselse parket maakte eerder al bekend dat zij – wat hen betreft – niet voor de rechtbank moeten komen, onder meer omdat het niet zeker was dat het misdrijf van valsheid in jaarrekeningen en gebruik ervan kon worden aangetoond. Er zijn met andere woorden onvoldoende harde bewijzen. Door het wegvallen van die tenlastelegging waren volgens het parket van Brussel ook de andere feiten verjaard.

De verwachting is bovendien dat op 8 en 9 juni ook alle gedupeerden die de minnelijke schikking met Fortis-erfgenaam Ageas ondertekenden - waarbij 290.000 beleggers een schadevergoeding van 1,3 miljard onder elkaar konden verdelen - afstand zullen doen van hun burgerlijkepartijstelling. Waardoor de kans groot is dat de Brusselse raadkamer het Belgisch strafdossier definitief afsluit, al kan er tegen die beslissing later wel nog in beroep en in cassatie worden gegaan.

Nederlandse miljonair

In Nederland lopen ook nog enkele kleine rechtszaken tegen de ex-Fortis-top. Zo was er enkele weken geleden nog een zitting in de zaak-Kortekaas, waarin een Nederlandse miljonair en zes Nederlandse gedupeerden nog altijd een schadevergoeding eisen van drie ex-Fortis-bestuurders, waaronder voorzitter Maurice Lippens en ceo Jean-Paul Votron wegens misleiding. Daar gaf de rechter de betrokken partijen tot 8 maart de tijd om onderling tot een minnelijke schikking te komen.