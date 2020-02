Eredoctoraat van UGent voor theatermaker Milo Rau

De Universiteit Gent reikt een institutioneel eredoctoraat uit aan Milo Rau, de Zwitserse theatermaker en artistiek directeur van NTGent. Rau veroorzaakt af en toe controverse, zoals toen hij een IS-strijder wou casten. ‘Hij is een cultuurmaker van wereldklasse die handelt vanuit een enorme breeddenkendheid,’ zegt rector Rik Van de Walle.

Van de Walle zegt dat de controversiële elementen in het werk van Rau niet vrijblijvend zijn. ‘Milo Rau streeft meer na. Telkens opnieuw zet hij zijn publiek aan om buiten de platgetreden paden te treden en vastgeroeste zekerheden los te laten. Hij probeert over uiteenlopende en vaak zeer universele thema’s een maatschappelijk debat los te weken en ruimte voor verandering te creëren.’

De universiteit prijst de geografische, vormelijke en inhoudelijke veelzijdigheid van Milo Rau’s werk. Hij maakt theater, schrijft columns en essays, draait films en documentaires over een waaier aan onderwerpen, vaak met een sociaal-politieke inslag.

‘Het is die breeddenkendheid die in volstrekte overeenstemming is met het pluralistische fundament van onze universiteit’, zegt de rector. ‘Namelijk dat alle opvattingen a priori gelijkwaardig en dus het onderzoeken én in vraag stellen waard zijn.’

Op Dies Natalis, dit jaar op 20 maart, reikt de UGent zes eredoctoraten uit. De Zwitserse theatermaker krijgt een institutioneel eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten.