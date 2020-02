Elise Mertens valt voor het eerst in vijf maanden uit top 20, David Goffin blijft in de top tien staan

Elise Mertens moet maandag drie plaatsen inleveren op de wereldranglijst. De Limburgse zakt naar nummer 22. Het is van 30 september 2019 geleden dat Mertens niet tot de top 20 hoorde. Deze week is ze na een weekje rust aan de slag in Dubai. Ze speelt er maandag tegen de Chinese Wang Qiang (WTA 28).

De andere Belgen gaan ook licht achteruit. Alison Van Uytvanck is 48e (-1), Kirsten Flipkens 83e (-2), Greet Minnen 106e (-2), Ysaline Bonaventure 117e (-1e) en Yanina Wickmayer 154e (-11).

De Australische Ashleigh Barty blijft de ranking aanvoeren voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Zwitserse Belinda Bencic (vierde) en de Canadese Bianca Andreescu (vijfde) wippen over de Oekraïense Elina Svitolina en zorgen zo voor de enige wijziging in de top tien.

De Nederlandse Kiki Bertens blijft ondanks een tweede opeenvolgende titel in Sint-Petersburg hangen op de achtste plaats. Verliezend finaliste Elena Rybakina gaat zes banken vooruit. De 20-jarige Kazachse komt voor het eerst de top twintig binnen op nummer 19.

De Poolse Magda Linette wipt na haar titel in het Thaise Hua Hin van 42 naar 33.

Kim Clijsters, die maandag in Dubai haar comeback maakt tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16), heeft logischerwijze nog geen klassement.

Foto: Photo News

Goffin behoudt tiende plaats op wereldranglijst

David Goffin blijft maandag het nummer 10 van de wereld op de nieuwe ATP-ranking.

De 29-jarige Luikenaar was vorige week aan de slag in Rotterdam. In de tweede ronde verloor hij van de Italiaanse tiener Jannik Sinner. Omdat Goffin in 2019 al na een ronde moest opkrassen in de Ahoy, levert hij op de ranking niet in. Deze week speelt Goffin in Marseille.

Ook in de rest van de top tien zijn er geen wijzigingen. De Serviër Novak Djokovic, winnaar van de Australian Open, behoudt de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer.

De Fransman Gaël Monfils verlengde zijn titel in Rotterdam en blijft nummer 9. Verliezend finalist Felix Auger-Aliassime maakt een sprongetje van drie plaatsen. De 19-jarige Canadees komt de top twintig binnen op plaats 18.

Casper Ruud behaalde in Buenos Aires zijn eerste ATP-titel en ziet dat vertaald in elf plaatsen winst. De 21-jarige Noor staat nu 34e.

Kyle Edmund was de beste in New York en klimt zeventien plaatsen. De Brit belandt op nummer 45.

Kimmer Coppejans blijft de tweede Belg op plaats 153 voor de inmiddels gestopte Steve Darcis (210e, -29) en Ruben Bemelmans (249e, +2).

De WTA-ranking op maandag 17 februari (tussen haakjes de ranking op 10 februari):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 8367 punten

2. (2) Simona Halep (Roe) 5796

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5290

4. (5) Belinda Bencic (Zwi) 4720

5. (6) Bianca Andreescu (Can) 4665

6. (4) Elina Svitolina (Oek) 4650

7. (7) Sofia Kenin (VSt) 4495

8. (8) Kiki Bertens (Ned) 4335

9. (9) Serena Williams (VSt) 3915

10.(10) Naomi Osaka (Jap) 3626

11.(11) Petra Kvitova (Tsj) 3566

12.(12) Madison Keys (VSt) 2962

13.(13) Aryna Sabalenka (WRu) 2820

14.(14) Johanna Konta (GBe) 2753

15.(15) Petra Martic (Kro) 2586

16.(16) Garbine Muguruza (Tsj) 2527

17.(17) Marketa Vondrousova (Tsj) 2431

18.(18) Alison Riske (VSt) 2360

19.(25) Elena Rybakina (Kaz) 2141

20.(20) Angelique Kerber (Dui) 2090

...

22.(19) Elise Mertens 1950

48.(47) Alison Van Uytvanck 1175

83.(81) Kirsten Flipkens 760

106.(104) Greet Minnen 631

117.(116) Ysaline Bonaventure 560

154.(143) Yanina Wickmayer 403

249.(246) Marie Benoit 233

290.(284) Maryna Zanevska 195

294.(292) Lara Salden 190

409.(418) Magali Kempen 106

466.(390) Kimberley Zimmermann 85

801.(791) Eliessa Vanlangendonck 24

819.(816) Helene Scholsen 22

875.(875) Chelsea Vanhoutte 19

891.(909) Victoria Kalaitzis 18

1065.(1064) Clara Vlasselaer 10

1081.(1077) Eline Audenaert 10

1185.(1181) Justine Pysson 6

1237.(1235) Vicky Van De Peer 4

1282.(1281) Luna Meers 3

De ATP-ranking op maandag 17 februari (tussen haakjes de ranking op 10 februari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9720 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9395

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7130

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 7045

5. (5) Daniil Medvedev (Rus) 5890

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4745

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 3885

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 2860

9. (9) Gaël Monfils (Fra) 2860

10.(10) David Goffin (BEL) 2600

11.(11) Fabio Fognini (Ita) 2400

12.(12) Roberto Bautista Agut (Spa) 2360

13.(14) Diego Schwartzman (Arg) 2265

14.(15) Andrey Rublev (Rus) 2219

15.(16) Denis Shapovalov (Can) 2075

16.(13) Stan Wawrinka (Zwi) 2060

17.(17) Karen Khachanov (Rus) 2040

18.(21) Felix Auger-Aliassime (Can) 1921

19.(18) John Isner (VSt) 1850

20.(19) Benoît Paire (Fra) 1738

...

153.(153) Kimmer Coppejans 344

210.(181) Steve Darcis 229

249.(251) Ruben Bemelmans 186

288.(291) Arthur De Greef 141

346.(344) Jeroen Vanneste 109

378.(378) Michael Geerts 94

392.(390) Christopher Heyman 87

465.(439) Yannick Mertens 66

525.(523) Zizou Bergs 52

571.(570) Arnaud Bovy 42

661.(668) Benjamin Dhoe 30

664.(657) Gauthier Onclin 29

776.(780) Clément Geens 19

860.(858) Maxime Pauwels 15

918.(919) Julien Cagnina 12

928.(927) Simon Beaupain 12

1029.(1027) Tom Pisane 9

1066.(1068) Yannick Vandenbulcke 7

1153.(1154) Martin Van Der Meerschen 6

1217.(1220) Romain Barbosa 4

1415.(1423) Loic Cloes 2

1437.(1445) Yannik Reuter 2

1580.(1584) Louis Herman 1

1662.(1665) Nicolas Demeroutis 1

1662.(1665) Tuur Heuvinck 1

1855.(1889) Buvaysar Gadamauri 1