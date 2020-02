Hooverphonic naar Songfestival met wiegende ballade

‘Release me’, heet de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival 2020. Vanochtend liet Hooverphonic de song in première gaan op MNM.

Een melancholische piano, de hese stem van zangeres Luka Cruysberghs en al snel een vloot violen: Hooverphonic weet nog hoe het een Hooverphonicsong moet schrijven. De band liet vanochtend ‘Release me’ in première gaan op de VRT-zenders. Met de song doet de band rond Alex Callier in mei een gooi naar winst op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Op 12 mei treedt de band aan in de eerste halve finale. Als dat goed verloopt, stoten ze door naar de finale op 16 mei.

‘Release me’ werd een wiegende ballade over het aanvaarden van afscheid: Callier verloor onlangs zijn vader. Dankzij zijn dramatische strijkers roept het nummer in eerste instantie associaties op met een James Bond-song. Dat heeft ‘Release me’ alvast gemeen met ‘A matter of time’ , waarmee Sennek in 2018 strandde in de eerste halve finale van het Songfestival. Ook die song werd toen geschreven door Alex Callier.

41 landen doen in mei een gooi naar winst op het Eurovisie Songfestival. Daarvan kondigden nog maar een handvol landen hun inzending al officieel aan. Voorlopig zijn ‘Fai Rumore’ van de Italiaan Diodato en ‘Attention’ van de Noorse Ulrikke favoriet bij de bookmakers: ook die songs pakken uit met piano en strijkers, maar halen bombastischer uit dan de inzending van Hooverphonic.