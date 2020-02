Francken: ‘Als Vlaamse partijen nu gelederen sluiten, zullen de Waalse wel tot inkeer komen’

N-VA-Kamerlid Theo Francken heeft maandag alle Vlaamse partijen opgeroepen de ‘gelederen te sluiten’ en een front te vormen tegen ‘het dictaat van de PS’. Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1.

Nadat PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag de stekker trok uit de informatieopdracht van koninklijk opdrachthouder Koen Geens, bleef het een weekend lang nagenoeg stil bij de N-VA. Voormalig staatssecretaris en Kamerlid Theo Francken reageerde maandag dan toch.

‘De vraag is hoe lang het kan blijven duren dat de PS met dictaten haar wil blijft opleggen. Eerst wilde die partij niet om de tafel zitten met de N-VA, nu ze dat toch heeft gedaan, blijkt het allemaal maar voor de schijn te zijn geweest’, zei Francken. ‘Koen Geens noemde het terecht een ezelsstamp. Die was niet alleen gericht aan hem, maar ook aan ons.’

De N-VA’er riep daarop alle Vlaamse partijen op de gelederen de sluiten. ‘Alle Vlaamse partijen moeten nu eendrachtig zijn. Zien de Franstaligen dat ze tussen ons geen wig kunnen drijven, dan zullen ze wel tot inkeer komen. Dan zullen ze wel zien dat ze ons moeten respecteren en ons geen dictaat kunnen opleggen.’

Francken: ‘De PS komt uit dat gedeelte van het land dat al jarenlang niet al te best presteert, en waarvoor wij een groot deel van de facturen betalen. Wel, zij kunnen nu niet de hakken in het zand zetten om zo een federale regering zonder Vlaamse meerderheid in het zadel te krijgen.’

Bier en chocolade

Verder maakte Francken duidelijk dat de N-VA blijft inzetten op een staatshervorming richting het confederalisme. ‘Het land is gewoon op, er is een fundamentele hervorming van het federale staatsbestel nodig’, zo verwoordde hij het. ‘Er is een meerderheid nodig die dat voor elkaar wil krijgen. Ik kan daarom maar hopen dat er geen vivaldi-regering komt (paars-groen aangevuld met CD&V, red.). Een regering zonder Vlaamse meerderheid is een slechte regering, aangezien de Vlaming 70 procent van de facturen betaalt.’

‘We blijven daarom bereid onze verantwoordelijkheid op te nemen’, vervolgde Francken. ‘Als de PS bereid is tot forse toegevingen, blijft het voor mij nog altijd mogelijk (samen een regering te vormen, red.). Daarom zijn we ook steeds discreet, verantwoordelijk en respectvol geweest. Als je een structurele hervorming wenst, moet je vroeg of laat altijd met de PS om tafel. Wij vragen bovendien niet om het einde van het land. Onder het confederalisme zullen de Rode Duivels blijven bestaan, net als ons bier en onze chocolade. Ook de koning zal blijven bestaan, voorlopig toch. Maar iedereen zal wel zijn eigen factuur betalen.’

Nieuwe verkiezingen?

Francken: ‘Mocht het allemaal niet lukken, dan heb ik geen schrik van nieuwe verkiezingen. Dat zeg ik al maanden en dat meen ik ook. Maar nu proberen we nog steeds een akkoord te maken. Lukt dat niet, dan zien we wel weer. We sturen niet aan op verkiezingen, maar komen die er toch, dan nemen we de handschoen op en gaan we de uitdaging aan.’