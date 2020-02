Defensie lanceert charmeoffensief in Wijnegem shoppingcenter om vrouwelijke rekruten te lokken

Vandaag, maandag, opent Defensie in het shoppingcenter van Wijnegem een eigen pop-up store. Je kan er geen kakigroene uniformen kopen, maar je wel aanmelden om het Belgisch leger te vervoegen. De legertop hoopt vooral vrouwen te kunnen aantrekken. In de krokusvakantie komen de deelnemers van Kamp Waes langs als extra lokvogels en in het winkelcentrum worden dan ook jeeps, kanonnen en ander groot materieel opgesteld.