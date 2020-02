Kans op hagel en donderslag

Het is maandag op de meeste plaatsen droog met opklaringen, maar aan de kust en in de Ardennen kan er ‘s ochtends nog een bui vallen. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt met buien, die gepaard kunnen gaan met hagel en een donderslag, en is het winderig met rukwinden tot 80 kilometer per uur.

De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen, zegt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het wisselvallig met enkele buien, die in de Hoge Ardennen winters kunnen zijn. De minima schommelen tussen 1 en 3 graden in Hoog-België en tussen 4 en 6 graden elders. Het blijft winderig met rukwinden tot 75 kilometer per uur.

Dinsdag begint met opklaringen. Ten noorden van Samber en Maas is het meestal droog, in de Ardennen zijn er meer wolkenvelden en is er kans op (winterse) buien. In de loop van de dag vallen er ook op andere plekken buien. Maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum.

Woensdag blijft onstabiel. In de voormiddag zijn er buien, die winters kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met een donderslag, maar in de namiddag droger met opklaringen. Het kwik stijgt tot 2 à 7 graden.

Ook donderdag eerst zwaarbewolkt met kans op lichte regen of buien. ‘s Avonds en ‘s nacht trekt een actieve regenzone over ons land. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.