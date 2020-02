Rijstrook Leopold II-tunnel maand lang afgesloten voor herstelling riool

De renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel in Brussel hebben een riolering blootgelegd die in zeer slechte staat verkeert. Het riool moet hersteld worden en daardoor zal de rechterrijstrook richting centrum een maand lang afgesloten worden vanaf vandaag tot 16 maart. De inrit Basiliek wordt tijdens die periode ook afgesloten.

De riolering situeert zich boven de tunnel en dient om het regenwater in de metrotunnels af te voeren. Door de slechte staat, was er ter hoogte van metrohalte Simonis een overvloedige waterinsijpeling in de tunnel. Die zorgde voor een beschadiging aan het beton. Brussel Mobiliteit gaat het riool grondig herstellen, het beton repareren en een beschermende laag aanbrengen op het plafond van de tunnel.

Om die werken uit te voeren is het noodzakelijk dat de rechterrijstrook tussen de Keizer Karellaan en de inrit Sint-Anna afgesloten wordt. Vanaf Simonis zullen opnieuw beide rijstroken beschikbaar zijn. De inrit Basiliek wordt eveneens afgesloten, maar de inrit Sint-Anna blijft wel open. Vandaag wordt de herstelling van het riool aangevat en tot 16 maart zal daardoor enkel de linkerrijstrook beschikbaar zijn.

De metroreizigers zullen ook wat hinder ondervinden. Van 21 februari om 22 uur tot 24 februari om 6 uur moeten de pendelaars van de metrolijnen 2 en 6 in station Simonis op hetzelfde perron in- en uitstappen.