Het echte paleodieet zat vol vergif

Een dieet zoals dat van de jagers-verzamelaars uit de steentijd zou gezonder zijn dan het gemiddelde hedendaagse dieet, luidt het. Maar dat viel tegen.

Het is een hype, eten ­zoals de oermensen. Als je ‘paleo’ eet, komen vis, wild, vlees, groenten en fruit, ­noten en natuurlijke vetten op je bord. En géén granen, zuivel, suiker, alcohol, aardappelen of plantaardige olie. Een dieet zoals dat van de jagers-verzamelaars uit de steentijd zou gezonder zijn dan het gemiddelde hedendaagse dieet, luidt het. Maar nu blijkt dat het ‘echte’ paleodieet van onze voorouders in de jonge steentijd (6.100 tot 3.500 jaar geleden) in sommige gevallen gewoonweg giftig was. Het bevatte hoge concentraties zware metalen.

Voor hun onderzoek hebben vorsers op acht archeologische sites in het noorden van Noorwegen resten geanalyseerd van dieren die in zee leven, waarvan geweten is dat ze op het menu van de oermens stonden. De onderzochte resten vertoonden ook bewijzen dat de dieren werden gedood voor consumptie.

Via kabeljauw zouden de oermensen tot twintig keer zoveel cadmium hebben binnengekregen en drie tot vier keer zoveel lood als de limiet van het Europees Voedselagentschap, rapporteren de onderzoekers in het vaktijdschrift Quaternary International. ‘Het toont aan dat voedsel uit de zee in de jonge steentijd ongezond, zelfs onveilig was’, schrijven ze.

Zware metalen kunnen de organen beschadigen. Maar het is niet duidelijk of de oermensen echt last hebben gekregen van hun ongezonde voeding.