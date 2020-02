Al vier doden door nieuw coronavirus buiten China

In Taiwan is een eerste slachtoffer overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De 61-jarige taxichauffeur kampte al met gezondheidsproblemen. Hij was niet recent naar het buitenland gereisd.

‘Zijn belangrijkste klanten waren mensen die naar China, Hongkong en Macau waren gereisd’, vertelde de Taiwanese minister van Volksgezondheid Chen Shih-chung. De autoriteiten gaan de lijst van klanten bekijken en hun reisgeschiedenis om de drager van het virus te identificeren.

Het aantal personen dat besmet is met het virus in Taiwan, is momenteel 20. Ongeveer 1.000 Taiwanezen wachten nog op een repatriëring uit de Chinese provincie Hubei. Die evacuatie laat op zich wachten omdat China Taiwanezen als Chinese burgers beschouwt.

De Taiwanese taxichauffeur die zondag stierf, is het vierde slachtoffer van het nieuwe coronavirus buiten China. De andere slachtoffers stierven in de Filipijnen, Japan en Frankrijk. In China zijn ondertussen bijna 1.700 mensen gestorven door het coronavirus.