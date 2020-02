Washington voert druk rond Huawei stevig op

Op de veiligheidsconferentie in München leek 5G een zorg zo groot als Libië of Iran.

‘Het is ondenkbaar dat 5G-netwerken gedomineerd worden door een autocratische regering die onze waarden niet deelt’, zo verklaarde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, tijdens de veiligheids­conferentie in München. ‘Blijf weg van ­Huawei’, raadde ze de Europese deelnemers daarom aan.

Het is zeldzaam dat ze de mening van president Donald Trump deelt. Die stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn minister van Defensie Mark Esper naar Beieren. Die laatste ging nog wat verder. ‘Het is tijd dat de internationale gemeenschap wakker wordt. China is nu een prioriteit voor het Pentagon. Als het gevaar niet begrepen wordt en er niets aan gedaan wordt, riskeren we de meest succesvolle militaire alliantie uit de geschiedenis op het spel te zetten.’

De laatste weken sprak Washington al erg harde taal in het 5G-dossier, maar de verwijzing naar de ­Navo was nieuw. Die bezorgdheid echode in München bovendien in de waarschuwing van Jens Stoltenberg zelf, de secretaris-generaal van de Navo. ‘Landen zouden zich niet mogen laten verleiden door economische voordelen op de korte termijn.’

Europese rivalen versterken

Toen Londen twee weken geleden besliste om Huawei toch een (beperkte) rol te laten spelen bij de uitrol van een 5G-netwerk, reageerde Washington bij monde van vicepresident Mike Pence dat er daardoor mogelijk niet meer samengewerkt zou kunnen worden op het vlak van inlichtingen en veiligheid. Ook de toekomstige handels­gesprekken met de Britten zouden onder de beslissing kunnen lijden. Vorige week liet de minister van Justitie, William Barr, zich dan weer ontvallen dat de Amerikanen zich zouden moeten inkopen in de Europese rivalen van Huawei, namelijk Nokia en Ericsson, om ze te versterken.

In het Munich Security Report, dat elk jaar in de aanloop naar de conferentie gepubliceerd wordt, komen de woorden 5G en Huawei elk zeventien keer voor. Europa dreigt gevangen te geraken in de keuze tussen Peking en Washington, klinkt het. Voorlopig lijkt alleen Polen Huawei volledig te willen weren om de Amerikaanse bond­genoot niet te schofferen. De meeste Europese landen lijken voor een gedeeltelijke samenwerking met de Chinezen te gaan. De druk vanuit Peking was ook gigantisch.