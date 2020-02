Spannende strijd om Play-off 1: Genk thuis onderuit tegen Standard

In een ware cupmatch is een bijzonder matig KRC Genk met 1-3 kopje onder gegaan tegen Standard. De Limburgers deden zo een bijzonder slechte zaak in de race om play-off 1.

De knie van Ito bleek voldoende hersteld en dus hield trainer Hannes Wolf vast aan de elf van de voorbije weken. Standard startte verrassend met Cop in plaats van de geschorste Oulare.

Het was de thuisploeg die na zes minuten voor het eerste doelgevaar zorgde. Bongonda loste van net buiten de zestien een schot dat door de wind nog aan effect won. Bodart kon enkel onhandig wegboksen.

Vervolgens ging het op en neer in Genk. Best een hoog tempo, hetgeen het niet onaangenaam maakte om naar te kijken, maar ook veel slordigheden en weinig doelgevaar. Voor het halfuur haalde Ito nog eens de achterlijn maar de Japanner kon geen medemaat bereiken.

Vanheusden scoort

Het waren de Luikenaars die op voorsprong kwamen. Een goal van een Limburger nog wel. Nadat Laforge aan de cornervlag geen overtreding op Maehle floot, kreeg Standard een hoekschop. Gavory vond Laifis en via een Genkenaar viel het leer voor de voeten van Vanheusden. De Hasselaar vlamde van dichtbij onhoudbaar binnen: 0-1.

Genk was van slag. Het leed steeds sneller balverlies en liet zich aftroeven in de duels. Standard bleef ondertussen de ruimte achter de defensie bestoken. Dat zorgde voor nervositeit bij de thuisploeg, en leidde uiteindelijk zelfs tot een dubbele achterstand. Wouters aarzelde veel te lang bij een doeltrap van Didillon, waardoor Amallah kon ontsnappen. De Marokkaanse international speelde perfect in de loop van Cop, die koelbloedig raak stiftte. Pas de eerste competitiegoal van dit seizoen voor de Kroaat.

Twee wissels

De regerend landskampioen moest zich dringend herpakken. Wolf slachtofferde in de rust Cuesta en Ito (toch last van de knie?), en stuurde Thorstvedt en de jonge Bryan Limbombe binnen de lijnen. Direct effect had dat niet. Vroeg in de tweede helft pakte Carcela uit met een mooi overhoeks schot, Didillon hield hem knap van de 0-3.

Niet veel later hadden de bezoekers tot tien herleid moeten worden toen Laifis doorgleed op Hrosovsky. Altijd een gele kaart en de Cyprioot had al zo’n exemplaar op zak. Laforge zag echter geen fout, tot grote onvrede van de Genkse bank.

Maar Racing was zelf ook na rust niet goed. Het creëerde amper iets, er zat geen pit in, Onuachu kon vooraan geen bal bijhouden. De ergernis in de tribunes steeg met de seconde.

Pas toen invaller Limbombe in minuut 68 eens uitpakte met een doelpoging sloeg de vlam wat in de pan. Daarbovenop gooide Wolf met Odey een extra aanvaller in de strijd.

Zondvloed

De hemelsluizen gingen helemaal open en er kwamen kansen voor Genk. Onuachu knikte een vrijschop van Hrosovsky richting de kruising, Bodart pakte uit met een uitstekende redding. Maehle mikte een vrije trap laag voorbij de muur, Bodart liet zich niet verrassen. Onuachu vond de netten, maar stond buitenspel.

Toch moest de Standard-keeper zich nog gewonnen geven. Vijf minuten voor tijd kopte Dewaest de 1-2 binnen. Bij die aansluitingstreffer bleef het echter voor Genk. Standard counterde zich in de extra tijd zelfs naar 1-3 via de ingevallen Boljevic – uitstekend voorbereidend werk van Lestienne overigens. Daar veranderde het schot op de paal van Thorstvedt niets meer aan.

Play-off 1 blijft zo nog lang geen zekerheid voor de Limburgers, die weliswaar zesde blijven maar nog maar één puntje voorsprong hebben op de nummer zeven.