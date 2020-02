De kans is groot dat je nog nooit van Joachim Pohlmann hebt gehoord. Maar dat zal veranderen: de man die ooit in de leer ging bij Bart De Wever is de nieuwe kabinetschef Cultuur.

Normaal gezien bepaalt de minister het beleid van een ministerie, en zorgt de kabinetschef ervoor dat dat beleid wordt uitgevoerd. Op het ministerie van Cultuur zal dat de komende jaren waarschijnlijk anders verlopen. De verwachting is dat de tot nu toe onbekende Joachim Pohlmann daar als kabinetschef de lijnen zal gaan uitzetten. Maar wie is hij? En waar staat hij voor? Journalisten Ruud Goossens en Matthias Verbergt maakten een uitgebreid portret.

