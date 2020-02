Iserbyt soleert naar tiende overwinning na stormachtige cross

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Vestingscross in Hulst gewonnen. De West-Vlaming soleerde naar de overwinning in de vestingstad in Zeeland en kreeg Tom Pidcock en Toon Aerts mee op het podium.

Ook de mannen startten iets later in Hulst. De vrouwencross werd een kwartier uitgesteld wegens een omgevallen boom op het parcours. De kopstart tussen de vestingen van de Zeelandse stad was voor Corné van Kessel, kort opgevolgd door Laurens Sweeck. De Nederlander nam de volledige openingsronde voor zich, ook al omdat Hulst een parcours is waar voorbijsteken geen evidentie is. Sweeck nam over in het leidend groepje van een man of tien, maar het was uiteindelijk Eli Iserbyt die de eerste aanval plaatste. De West-Vlaming nam snel een handvol seconden op de concurrentie, waar Lars van der Haar de eerste achtervolger was.

Een verrassend sterke Tom Meeusen nestelde zich in het wiel van de kleine Nederlander. Intussen moest een waaghals uit de organisatie op de aankomstboog klimmen om het logo van de Ethias Cross opnieuw vast te zetten.

De beste na Van der Poel

Halfweg koers kwam Tom Pidcock naar voren als de nieuwste achtervolger van de leider, al was dat zeer relatief. Iserbyt had na vier ronden al een halve minuut verzameld op de tegenstand. Toon Aerts was op dat moment al opgeschoven naar de derde plaats.

De ongenaakbare leider kon de laatste ronde rustig aan doen en zette in het voorlaatste weekend van het veldritseizoen nog eens in de verf dat hij na Mathieu van der Poel het beste seizoen draaide. Met tien zeges is hij ook tweede in de zegestand na de ongenaakbare wereldkampioen.

Pidcock, bezig aan zijn laatste cross van het seizoen, bleef lange tijd fiks jagen op Iserbyt. Enkel Aerts was bij machte de Brit te volgen. Voor even toch. Pidcock ontdeed zich ook van de oud-Belgisch kampioen en reed zo naar de tweede plaats.

Volgend seizoen maakt de wedstrijd in Hulst deel uit van de wereldbeker veldrijden.

Iserbyt wou ploegmakker helpen

‘Het ging zeer vlot vandaag’, begon een tevreden Iserbyt na afloop. ‘Ik kon mijn ei wel kwijt op een parcours dat me lag met veel draaien, keren en interval. Ik kon al vrij snel een kloof slaan op de rest. Eens in het ritme kon ik mijn voorsprong beetje bij beetje uitbouwen en wist ik al vrij vlug dat het binnen was. Nochtans had ik tijdens de opwarming niet zo’n lekker gevoel. Achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen. Tien is een mooi getal.’

Iserbyt was nochtans niet de kopman zondag binnen het team van Pauwels Sauzen-Bingoal. ‘Het was jammer dat Michael Vanthourenhout zo snel in de wedstrijd al pech kende en de materiaalpost moest binnen draaien’, legde Iserbyt uit. ‘Zo konden we een kruis maken over het plan om hem aan de zege te helpen. Ik wou een geste terugdoen voor al wat hij voor mij dit seizoen al gedaan heeft, maar toen hij al in de eerste ronde in de materiaalpost reed moesten we dat plan meteen laten varen.’