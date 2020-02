PS wuift verantwoordelijkheid voor ontslag Geens weg

‘Geens heeft zelf gekozen om ontslag te nemen, want wij waren bereid om andere opties te onderzoeken’, reageert PS-voorzitter Paul Magnette op de ‘valse beschuldigingen’ van de voormalige koninklijke opdrachthouder. ‘Er lagen geen concrete voorstellen op tafel.’

‘Een ezelsstamp’, zo omschreef Koen Geens (CD&V) vanmorgen op De Zevende Dag de wijze waarop PS-voorzitter Paul Magnette zijn opdracht kelderde. Volgens de voormalige koninklijk opdrachthouder lag er inhoudelijk voldoende eten en drinken op tafel om verder te spreken, maar wil de PS gewoonweg niet regeren met de N-VA, wat er ook op tafel ligt. ‘Het is niet afgesprongen op inhoud, wel op "het gaat niet"’, zei Geens vanmorgen.

Maar de PS ontkent aan Belga dat er een inhoudelijk pakket op tafel lag met daarin ook voldoende rode elementen. ‘Er lag helemaal geen tekst voor een akkoord op tafel, enkel een tabel met thema’s zonder concrete voorstellen’, laat Magnette weten via zijn woordvoeder. ‘Als Geens het tegenovergestelde beweert, dat hij de tekst dan bekendmaakt.'

Zweedse factuur

Bovendien, zo beweert de PS, zou in het voorstel van Geens een miljard euro minder aan sociaal beleid gespendeerd worden dan in de Zweedse regering. ‘Wij weigeren om de Zweedse factuur te laten betalen door de burgers’, luidt het nog bij de PS. ‘Wij willen een breuk met de bezuinigingspolitiek van de vorige regering.’

Magnette wijst er ook op dat Geens perfect zijn opdracht had kunnen verderzetten om een Vivaldi-coalitie te testen. Dat is een paars-groene coalitie aangevuld met CD&V. ‘Het is zijn eigen beslissing om ontslag te nemen. Wij waren bereid om andere formules te testen, maar hij duidelijk niet omdat de CD&V perse een paars-gele coalitie wil.’

De PS weerlegt ook dat Magnette als informateur slechts op 5 december de christendemocraten bij de gesprekken heeft betrokken. Bij CD&V klinkt al langer het verwijt dat ze pas op het allerlaatste moment gepolst werden over die Vivaldi-gesprekken. Maar de PS weerlegt dat. ‘Tussen 9 en 12 november waren er al bilaterales met CD&V. Een vergadering werd op 15 november op het laatste moment geannuleerd omdat mijnheer Geens niet over een mandaat beschikte. Een laatste vergadering vond op 5 december plaats.’