Ciccone wint Italiaanse openingsklassieker Trofeo Laiguelia, 19-jarige Ghirmay eindigt als tweede

De Italiaan Giulio Ciccone heeft zondag in de kleuren van de nationale selectie de 57ste editie van de Trofeo Laigueglia (1.Pro) gewonnen. Dat is de traditionele opener van het Italiaanse wielerseizoen in de gelijknamige stad.

De Trofeo Laigueglia wordt in dezelfde regio afgewerkt als de finale van Milaan-Sanremo, en kende ook een gelijkaardig verloop met een rustige aanloop gevolgd door een finale vol vuurwerk. De vroege vlucht van twee renners werd al voor het ingaan van de vijf lokale ronden teruggeroepen door het peloton, dat nadien helemaal verbrokkelde.

Diego Rosa trok met een aanval de finale op gang op ruim dertig kilometer van de finish. Hij kreeg zijn landgenoten Ciccone en Marco Tizza mee, maar die laatste moest na een tijd weer afhaken. De Eritreeër Biniyam Ghirmay was de enige niet-Italiaan in de kopgroep. Ondanks de beperkte voorsprong van de koplopers kon niemand van de achtervolgers nadien nog voorin komen aansluiten.

De beslissing viel toen Ciccone binnen het bestek van de laatste tien kilometer solo versnelde. De renner die doorgaans de kleuren van Trek-Segafredo verdedigt, opende zo zijn seizoen met winst. Vorig jaar brak Ciccone helemaal door met zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië en twee dagen gele trui in de Ronde van Frankrijk. De amper 19-jarige Ghirmay eindigde uiteindelijk als tweede in Laigueglia, Rosa als derde.