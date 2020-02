Williams F1 team toont FW43 met compleet nieuwe livery

Twee seizoenen op rij eindigde het Williams F1 team als allerlaatste in het kampioenschap. De Williams FW43 moet daar echter verandering in brengen.

Nadat het Williams F1 team in 2018 haar slechtste resultaat ooit liet noteren, allerlaatste met slechts zeven punten, volgde vorig jaar een nog dramatischer seizoen.

De renstal slaagde er niet in om haar wagen op tijd klaar te krijgen voor haar eigen presentatie en ook de eerste testdagen in Barcelona mistte de renstal. Het werd een achterstand die Williams nooit meer zou inhalen en het F1-seizoen 2019 werd dan ook het slechtste in de geschiedenis van de roemrijke renstal.

Slechts één wk-punt werd er gehaald, en dat was dan nog wel omdat twee andere rijders uit de uitslag van de GP van Duitsland geschrapt werden, anders was Williams het seizoen met nul punten geëindigd.

Robert Kubica had zich voor zijn F1-comeback geen slechter jaar en slechtere wagen kunnen uitkiezen, begrijpelijk dan ook dat de Pool al voor het einde van het seizoen liet weten in 2020 niet meer voor Williams te zullen racen.

George Russell krijgt na zijn sterk maar puntloos F1-debuut dus meteen een nieuwe teamgenoot bij Williams. Nicholas Latifi, vice-kampioen in de Formule 2 vorig jaar, zal samen met Russell het Williams F1 team uit de huidige dramatische situatie halen.

Veel zal echter afhangen van de competitiviteit van de Williams FW43.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: