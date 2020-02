Roeselare pakt record met vijfde volleybalbeker op rij na matige finale tegen Aalst

Roeselare mag een dertiende Beker van België in de trofeeënkast zetten. Na een zeer matige partij rekenden captain Hendrik Tuerlinckx en zijn maats met 3-1 af met Aalst. Een kopie dus van twaalf maanden geleden.

Een dertiende beker voor de trofeeënkast van Knack Roeselare – de vijfde op rij – of de eerste voor Lindemans Aalst, even voorbijgaand aan de successen van de voorlopers van Lennik, Asse of Zellik? Ervaring tegen grote honger.

Dat eerste rendeerde alvast in de aanhef, met meteen een razendsnelle middenaanval via Coolman en een smash buiten van Kaislasalo. De eerste van een reeksje Aalsterse fouten (1-4). Het evenwicht werd echter snel hersteld. ’t Is te zeggen: er moest aan weerskanten wat stress worden weggespeeld, met flink wat opslagfouten als gevolg. Ook bij Roeselare, al die ervaring ten spijt, dat de Oost-Vlamingen resoluut het commando zag nemen (15-11). Het Aalsterse midden met Vande Voorde en Smit domineerde en droeg stevig bij aan een voorsprong die stilaan riant te noemen viel (22-17). Roeselare krabbelde wel nog een beetje terug maar zag Kaislasalo met zijn vijfde punt alsnog afmaken.

Niet meteen reden tot paniek voor de regerende bekerwinnaar, die ook twaalf maanden voordien de openingsset aan Aalst moest laten. Dan moest het wel beter. Roeselare kwam wat beter in zijn spel maar aan de andere kant van het net bleef setter Van Hoyweghen zijn “lange mannen” vinden. Tot de West-Vlamingen alsnog middel vonden om een muurtje op te trekken en Verhannenman, Fragkos en co op hun beurt de gaatjes vonden (13-19). Binnen de kortste keren hingen de bordjes weer gelijk.

Roeselare stoomde meteen door en installeerde een overwicht dat hen op weg leek te zetten naar makkelijke winst (6-10). Aalst bleek taaier dan dat en hees zich opnieuw in een cupmatch die sowieso geen hoge toppen scheerde. Haast op kousenvoeten slopen de manschappen van coach Vanmedegael echter opnieuw weg. Setter Walsh maakte het af met een simpel blokje.

Aalst leek een vogel voor de kat, met Tuerlinckx die steeds beter zijn draai vond. De Oost-Vlamingen lieten het er evenwel niet bij, klampten hardnekkig aan. Alweer tot halverwege, toen Verhanneman een paar keer kon uithalen (12-17). Boeken toe meteen voor Aalst, dat vooral door een reeks missers van Roeselare in de buurt bleef, zonder het spannend te maken. Na iets meer dan twee uur maakte Oprins er dan maar zelf een eind aan met een aanval buiten.

Setstanden: 25-21, 18-25, 18-25, 22-25

AALST: Van Hoyweghen, Kaislasalo, Gorski, Staszewski, Van de Voorde, Smit; libero: Versttraete. Kwam in: Rybicki, Oprins, Keel, Claes, Wiltenburg

ROESELARE: Walsh, Tuerlinckx, Verhanneman, Fragkos, Fasteland, Coolman; libero: Deroey. Kwam in: Desmet, Vandoorn, Depovere