Eline Berings wint 60 meter horden op wellicht haar laatste BK indoor, Nafi Thiam mag toch mee op podium

Eline Berings heeft zondag op het BK atletiek in zaal in Gent de 60 meter horden gewonnen in 8.10. Het was meer dan waarschijnlijk haar laatste indoorcompetitie op Belgische bodem. Nafi Thiam werd vierde in 8.34, Anne Zagré bleef steken op een vijfde plaats in 8.41.

De meeste atletes deden het zondag beter in de series dan in de finale. Eline Berings evenaarde haar beste seizoenstijd van 8.07, Anne Zagré lukt 8.21. Het Belgisch record van Berings staat op 7.92. Nafi Thiam liep 8.37, haar persoonlijk record staat op 8.23.

In de finale gebeurde er iets raar bij de start. Zowel Berings als Zagré wankelden in hun startblok. Berings haalde het uiteindelijk wel in 8.10, plaatsen twee en drie waren verrassend voor Awa Sene (8.26) en Sarah Missinne (8.27). Olympisch kampioene zevenkamp Thiam was vierde in 8.34, iets sneller dan in de reeksen. Ze mocht als derde Belgische mee het podium op. Zagré moest vrede nemen met een vijfde plaats in 8.41.

Foto: BELGA

Voor Thiam was het de eerste competitie sinds het WK atletiek in Doha in oktober. Ze lukte haar tweede tijd ooit en kan dus terugblikken op een meer dan behoorlijke start van haar olympisch jaar.

“Waarschijnlijk laatste jaar”

Het was meer dan waarschijnlijk haar laatste wedstrijd in zaal op Belgische bodem, maar Eline Berings staat niet graag stil bij haar afscheid.

“Waarschijnlijk is het mijn laatste jaar en dit dus mijn laatste indoorrace op Belgische bodem, maar ik ben daar niet mee bezig”, zegt de Gentse. “Ik ga echt geen heel seizoen afscheid nemen van elke wedstrijd. Ik pak dit seizoen aan als alle voorgaande zestien seizoenen. Een definitieve beslissing neem ik pas na de zomer.” De organisatie van het BK eerder Berings door het terrein Gent tot het Eline Beringsplein om te dopen, inclusief blauw straatnaambordje.

Over het verloop van de BK-finale was Berings niet bepaald tevreden. “Het is altijd hetzelfde met die scheidsrechters op een Belgisch kampioenschap. Ze schieten de wedstrijd al op gang als je nog niet klaar zit. Zowel Anne Zagré als ikzelf waren nog niet klaar. Dat is frustrerend, want ik heb heel goeie benen en wilde dat laten zien. Ik voel me echt goed op training. Als ik met deze mislukte start 8.10 loop, is er veel mogelijk.”

Woensdag loopt de hordeloopster nog in het Franse Liévin, mogelijks volgend weekend ook in Madrid. “Ik mis nog wedstrijdritme en dat voel ik, maar dat moet elke week beteren. Na het indoorseizoen neem ik een weekje rust, meer zal er niet inzitten. De Spelen komen er snel aan.”

Foto: BELGA

Voor alle duidelijkheid: mrgn BK in Gent! Aangezien het wss mijn laatste zomer wordt, KAN het ook mijn laatste optreden in Gent zijn, MAAR ik ben nog lang geen afscheid aan het nemen en zal pas na de zomer écht beslissen. Nu focus op PRESTEREN!!! Zondag 13u15 en 14u45 in Gent!! — Eline Berings (@ElineBerings) February 15, 2020

In het kogelstoten lukte zevenkampster Hanne Maudens een persoonlijk record. Ze wierp 13m99, vier centimeter verder dan haar oude record.