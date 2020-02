Cheptegei snelt in Monaco naar wereldrecord op de 5 km op de weg

De Oegandees Joshua Cheptegei, wereldkampioen op de 10.000 meter, heeft zondag in Monaco een nieuw wereldrecord neergezet op de vijf kilometer op de weg. Hij finishte in 12 minuten en 51 seconden.

De 23-jarige Cheptegei was daarmee ruim sneller dan het record van de Keniaan Rhonex Kipruto die op 12 januari in Valencia 13:18 liep. De Internationale Atletiekfederatie erkent nog maar twee jaar wereldrecords op de 5 km op de weg. Op de 5 km op de piste, een olympisch nummer, staat het wereldrecord op naam van Kenenisa Bekele, die in 2004 12:37.35 liep.