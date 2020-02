Opnieuw bingo voor Ceylin Alvarado in Ethias Cross Hulst

Ceylin Alvarado (Alpecin-Fenix) heeft de vrouwencross van de Ethias Cross in Hulst gewonnen. De wereldkampioene nam de maat van Annemarie Worst, Denise Betsema vervolledigde het Nederlandse podium.

De wedstrijd bij de vrouwen werd met een kwartiertje uitgesteld omdat er een boom op het parcours viel. De organisatoren verlegden het parcours, waardoor Eva Lechner als eerste de boom kon passeren. De Italiaanse was als beste weg, maar al snel was duidelijk dat het topduo van de afgelopen maanden weer een duel zou uitvechten. Annemarie Worst en Ceylin Alvarado reden weg van de tegenstand in de eerste ronde.

Het Nederlandse duo werd achtervolgd door de Britse Anna Kay en Denise Betsema, maar zij zouden nooit meer komen aansluiten. Betsema profiteerde in de laatste ronde nog van het tactisch steekspel tussen de leidsters om dichterbij te komen, maar zij kwam te laat om mee te spelen voor de overwinning.

Op één van de lastige en technische klimmetjes geraakte Alvarado even weg van haar concurrente, maar Worst zette het nog recht. Even later kwam er een nieuw moeilijk stuk, en opnieuw gaf de wereldkampioene Worst het nakijken. Dit keer was ze wel zegezeker. Alvarado zegevierde, Worst kwam net te laat en Denise Betsema werd derde.