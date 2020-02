Clijsters blikt vooruit op eerste duel: ‘Ik ben een competitiebeest, maar Muguruza is sterk’

Kim Clijsters gaf zondag een druk bijgewoonde persconferentie. De 36-jarige Limburgse keek uit naar haar wederoptreden, maar benadrukte dat winnen tegen Muguruza heel moeilijk zal zijn.

‘Het was ook fijn geweest te spelen tegen Kiki Bertens’, begon Clijsters. De Nederlandse haalde de finale op het WTA-toernooi in Sint-Petersburg en gaf daarom forfait voor Dubai. ‘Maar Muguruza is voor mij ook goed. Ik ben op dit moment niet bezig met tegenstanders. Ik focus op mijn eigen spel. Het is opnieuw wennen. Ik moet het spel en de opslag van mijn opponent opnieuw leren lezen, snelheid maken en op het juiste moment anticiperen. Dat is niet makkelijk in het begin, maar ik heb het gevoel dat het op training steeds beter lukt. En dat maakt me blij. Ik heb hier de voorbije week goed kunnen trainen met verschillende speelsters, onder meer met Halep, en ik heb zo veel mogelijk geprobeerd wedstrijdsituaties te imiteren.’

Het wordt maandag om 16 uur (19 uur plaatselijke tijd) het eerste duel tussen Clijsters en Muguruza. De Spaanse was nog maar achttien jaar, en nog onbekend, op het moment dat Clijsters stopte in 2012, maar zette nadien een mooie carrière neer met onder meer zeges op Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017). Ze was ook nummer één van de wereld.

‘Ik heb Muguruza vaak zien spelen en het is iemand die ervan houdt in het terrein te spelen en de balwisselingen te dicteren’, vervolgde Clijsters. ‘Ik moet haar proberen onder druk te zetten. Ik ben zelf een echt competitiebeest, maar ik moet realistisch zijn. Het wordt zeer moeilijk om een speelster zoals Muguruza nu al te kloppen. Maar ik ga ervoor gaan. In zo’n wedstrijden kan ik ook het meeste leren.’