Van Uytvanck plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde in Dubai

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich zondag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde voor het WTA-toernooi in Dubai (hardcourt/2.794.840 dollar). De Grimbergse, het achtste reekshoofd in de kwalificaties, versloeg de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 164) na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)).

Eerder op de dag verloor Kirsten Flipkens (WTA 81) al haar tweede kwalificatieronde. Ysaline Bonaventure (TWA 116) sneuvelde zaterdag in de eerste kwalificatieronde.

Alle aandacht zal de komende week in Dubai ongetwijfeld naar de wederoptredende Kim Clijsters gaan, die net als Elise Mertens (WTA 19) rechtstreeks op de hoofdtabel staat. Voor de 36-jarige Clijsters vormt het toernooi haar comeback na meer dan zeven jaar afwezigheid van de tenniscourts. Clijsters nam in het verleden nooit eerder deel in Dubai. De recordhoudster van het toptoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is nog steeds Justine Henin, met vier overwinningen (2003, 2004, 2006 en 2007).