Nieuw werk van Banksy gevandaliseerd

Banksy onthulde donderdag een nieuw kunstwerk op een muur in zijn geboortestad Bristol. Het kunstwerk, met als thema Valentijn, werd gevandaliseerd met graffiti.

Het werk van de Britse straatkunstenaar is van een meisje dat bloemen afschiet in de lucht. Enkele dagen nadat het werd aangebracht, schreef iemand ‘BBC wankers’ op de muur.

Foto: AP

Bewoners van de buurt zagen het werk voor het eerst op donderdag. Banksy koos de muur van een huurhuis uit, dat eigendom is van Edwin Simons. Zijn dochter liet aan The Guardian weten dat ze bang was dat storm Dennis het kunstwerk zou beschadigen, maar vandalen waren de storm al voor. De familie Simons heeft nu een doorzichtige plastic plaats voor het werk gehangen, om het te beschermen.

Banksy bevestigde op Instagram dat het om zijn kunstwerk gaat.