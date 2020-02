‘Sex and the city’-actrice Lynn Cohen overleden

De Amerikaanse actrice Lynn Cohen is op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was vooral bekend van haar rol als Magda in de serie en de films van Sex and the city, de huishoudster van Miranda die uiteindelijk ook haar nanny werd.

Lynn Cohen was al een gevestigde waarde in de film- en theaterwereld toen ze een rol kreeg in de iconische tv-serie Sex and the city, en later ook in de twee films, toen ze plots ook bij het grote publiek bekend werd. Cohen speelde Magda, de huishoudster en nanny van Miranda Hobbes.

‘Mijn personage was een vrouw die zo slim was als de duivel en heel bazig, maar tegelijk begreep wat seksualiteit was’, zei ze in 2018 over haar rol. ‘Dat was nodig in de reeks. Het vergrootte het canvas, omdat ik ouder was dan de anderen. Het was belangrijk dat het geen typisch oud vrouwtje was, maar een vrouw die werkte en van wanten wist.’