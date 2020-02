Clijsters hervat niet tegen Kiki Bertens, maar tegen Garbine Muguruza

De langverwachte comeback van Kim Clijsters zal niet tegen Kiki Bertens plaatsvinden, maar tegen Garbine Muguruza.

Bertens, die zondagmiddag de finale van het tornooi in Sint-Petersburg speelt, heeft zich afgemeld voor het tornooi van Dubai. Haar plaats wordt ingenomen door de Spaanse Garbine Muguruza, die drie weken geleden nog in de finale van de Australian Open stond.

Muguruza won in 2016 Roland Garros en een jaar later Wimbledon. In 2017 bereikte ze zelfs de nummer 1-positie. Nadien zakte ze ver weg, maar ze kwam begin dit jaar weer helemaal terug met een finaleplaats op de Australian Open. Ze verloor die wedstrijd in drie sets van Sofia Kenin. Bertens was al een moeilijke loting voor Clijsters, Muguruza is minstens zo zwaar. De eerste match uit de Kimback vindt maandag of dinsdag plaats.