Kate Middleton openhartig over mama zijn: ‘Natuurlijk twijfel ik’

De Britse prinses Kate Middleton heeft openhartig verteld over wat moeder zijn met haar doet. De echtgenote van prins William en moeder van George, Charlotte en Louis geeft eerlijk toe dat zij net als veel andere moeders wel eens twijfelt of ze het goed doet. ‘Wie zegt dat ze nooit twijfelt, die liegt’, zei Middleton in een podcast voor moeders.

In januari bracht de hertogin van Cambridge in alle vroegte een bezoek aan een kinderopvang in Stockwell, in het zuiden van Londen, en daar schoof ze aan tafel bij de podcast Happy mum happy baby. Daar vertellen moeders over de problemen waar zij mee te maken krijgen, zowel fysiek als mentaal.

En het is niet omdat Kate Middleton als royal wellicht heel wat hulp heeft bij de opvoeding van haar kinderen George, Charlotte en Louis, dat ze minder twijfels heeft dan een ander, zegt ze. ‘Door mijn taken als hertogin moet ik opvoedingstaken als de kinderen naar school brengen wel eens laten schieten. Ze nemen me dat wel eens kwalijk. Vanmorgen vroegen ze bijvoorbeeld of ik hen toch niet naar school kon brengen. Het is een constante strijd.’

Schuldgevoel

Middleton gaf daarmee aan ook te lijden aan het zogenaamde ‘mom guilt’, het schuldgevoel waaraan moeders zeggen te lijden als ze twijfelen of ze wel genoeg tijd hebben voor hun kind en of ze alles wel goed doen. ‘Natuurlijk heb ik dat’, zei ze. ‘En elke moeder die zegt dat ze het niet heeft, die liegt. Ik heb het voortdurend. Ik ben een moeder die graag overal bij betrokken is. En bij alles wat ik doe wil ik zeker zijn dat ik het op de best mogelijke manier doe voor mijn kinderen.’

‘Zelfs moeders die niet werken, hebben er last van’, aldus Middleton. ‘Zij moeten niet de goede balans tussen werk en privé vinden, maar er is altijd wel iets waardoor ze wel een schuldgevoel krijgen. Er zijn altijd redenen om te beginnen twijfelen aan je beslissingen en oordelen. Volgens mij begint dat op het moment waarop je een baby krijgt.’

Moeilijke zwangerschap

Middleton zegt niet een van de moeders te zijn geweest die op een wolk zat tijdens haar zwangerschap. Ze had veel last van misselijkheid en pijn en noemt zichzelf daarom ‘niet de meest gelukkige zwangere vrouw’. ‘Veel mensen hebben het nog veel zwaarder dan mij tijdens hun zwangerschap, maar het was toch een uitdaging. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen om me heen. William had niet het gevoel dat hij veel kon doen. En het is natuurlijk zwaar om iemand te zien afzien zonder er iets aan te kunnen doen.’

In de hoop het makkelijker te maken, deed ze hypnogeboorte. Dat is een soort van meditatie voor een zwangere vrouw en haar man, waarbij ze ademhalingstechnieken aangeleerd krijgen en tips krijgen om te ontspannen. ‘Ik wilde dat absoluut. Ik zag er de kracht van in, meditatie en diep ademhalen. Het heeft me veel kracht gegeven.’