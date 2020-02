KV Mechelen staat op uit dal en telt Anderlecht zo goed als uit voor Play-Off 1

Anderlecht is, na een hele tweede helft met een man minder, zo goed als uitgeteld voor Play-off 1 door een 2-0 nederlaag op bezoek bij KV Mechelen. Man in vorm Doku pakte net voor de pauze een tweede gele kaart en deed zijn ploeg de das om. Malinwa herpakte zich uitstekend na een nul op twaalf en komt voorlopig op één puntje van de top zes.

De eerste grote kans was voor Anderlecht, dat op scherp stond na een vlammende speech van Kompany net voor de aftrap. De eerste kans was er meteen een héle grote. Joveljic, voor het eerst in de basis, veroverde zelf de bal en kwam alleen voor doel, maar mikte net naast. Naast Joveljic voor Colassin bracht paars-wit ook Kompany en Cobbaut aan de aftrap in de plaats van Kana en Sardella. Bij KV kwamen Bijker, Vranckx, Van Damme en Kaboré in de plaats van Corryn, Van Cleemput, Vanlerberghe en Kaya.

De eerste helft, die min of meer in evenwicht was, stond vooral bol van de slordigheden aan beide kanten. De onnodige balverliezen of ongelukkige aanvallende keuzes waren moeilijk bij te houden. Het waren 45 minuten vol intensiteit en potigheid, maar zonder veel uitgespeelde mogelijkheden.

Vlap leek met een trap in één tijd op aangeven van Murillo voor de 0-1 te zorgen, maar de Nederlander stond buitenspel en werd terecht afgevlagd.

De overige kansen waren nauwelijks die naam waardig. Vlap probeerde opnieuw, van ver deze keer, maar zijn schot ging hoog over. De eerste grote mogelijkheid voor Malinwa kwam er een dikke vijf minuten voor rust. Bijker haalde hard uit, maar mikte pal op Van Crombrugge. En er kwam nog een tweede optie voor Mechelen om nog voor de rust op voorsprong te komen: Kaboré kwam alleen voor Van Crombrugge te staan, maar die bracht alweer redding.

Domweg Doku

Het voornaamste wapenfeit van de eerste helft kwam er pas op slag van rust en vormde een apotheose van een bitsige drie kwartier. Doku haalde Kaboré domweg neer, kreeg terecht zijn tweede geel en mocht gaan douchen. Ook zijn eerste gele kaart, die hij kreeg omdat hij op de enkel van Vranckx ging staan, was overigens meer dan terecht.

Foto: Belga

Lang duurde het niet voor KV Mechelen na de pauze profiteerde van de man-meer-situatie. Hairemans kreeg ruimte om aan te leggen, met een schicht uit een niet-evidente hoek maakte hij er 1-0 van. Anderlecht werd totaal weggedrukt, Storm kwam in de buurt van de 2-0 met een gekruld schot dat net naast belandde.

Hoe moest paars-wit die achterstand met tien man ooit nog ombuigen? Op het uur vond Vercauteren het tijd voor een tactische ingreep. Vlap moest naar de kant, Pjaca kwam in zijn plaats. De thuisploeg bleef ondertussen domineren. Vranckx probeerde het vanop de rand van de zestien, zijn schot zoefde over. De 2-0 hing duidelijk in de lucht. Van Damme en opnieuw Vranckx kwamen nog in de buurt, maar de bal ging alweer over.

Vranckx verdiend

Een dik kwartier voor tijd was het dan toch prijs en verdubbelde KV Mechelen verdiend zijn voorsprong. En ook het doelpunt voor de zeventienjarige Vranckx was verdiend. Op een hoekschop draaide hij op het juiste moment richting doel en scoorde van vlakbij met een halve volley.

Wedstrijd gespeeld, paars-wit was al de hele tweede helft onmondig. De Kakkers drongen niet meer aan voor de 3-0 en liet Anderlecht er zelfs wat doorkomen, maar voor iedereen was al lang duidelijk dat het nergens meer toe zou leiden.

Anderlecht staat met nog vier wedstrijden voor de boeg op vier punten van nummer zes Genk, en dat moet zondag nog aan de bak. In het slechtste geval wordt die kloof dus zeven punten en kan paars-wit Play-off 1 definitief vergeten. Malinwa staat momenteel op amper één puntje van de Limburgse nummer zes.