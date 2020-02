Cercle boekt eerste uitzege van het seizoen en blijft geloven in comeback

Twee weken geleden geloofde niemand er nog in maar Cercle Brugge lijkt wel degelijk op weg naar het behoud. Na de ultieme zege vorige week tegen Mechelen is het tweede mirakel binnen. Voor het eerst dit seizoen won Cercle op verplaatsing en nadert het op drie punten van de Waaslanders en vier van KV Oostende.

De avond kon niet beter beginnen voor Cercle. Heel Cercle supporterde voor Club maar het zag er lang niet zo goed uit. Waasland-Beveren leek lang op weg om een punt te pakken tegen de leider. Op de sociale media regende het al verwijten richting de Brugse buur maar op de valreep sleepte Club toch de drie punten uit de brand. Het gaf Cercle een boost want het startte weer prima. Storck had zijn ploeg de hele week op identiek kunstgras zoals op Stayen laten trainen en dat loonde.

Ruim 550 Brugse fans hadden van de directie een gratis ticket gekregen en het bezoekend vak zat eivol. Ze zagen dat De Belder de voorkeur kreeg op Hazard, Stock koos dus weer resoluut voor de aanval.

STVV begon dan weer met de ploeg die Eupen vlot klopte een week eerder, uitgezonderd de geschorste Asamoah, die werd vervangen door Durkin.

Beide ploegen begonnen meteen voluit. Sankhon moest alles uit de kast halen om een voorzet aan de tweede paal weg te krijgen, tegelijkertijd lanceerde Durkin een goede pass voor de thuisploeg. Zonder gevolg, maar wel meteen vonken en vuur.

Een cupmatch werd voorspeld op Stayen en die kwam er helemaal, met mogelijkheden voor beide teams. Eppel geraakte in schietpositie, maar zijn schot week af op een Truiens been. Voor STVV was Durkin opnieuw bedrijvig, ook hij miste het kader maar net. Dé kans van het openingskwartier kwam er voor De Belder, Steppe redde met een fraaie reflex. Nog voor het halfuur kon Suzuki een stilstaande fase deviëren met het hoofd, het leer werd maar net voor de doellijn weggewerkt. Even voor de kampwissel werd Colidio neergehaald randje zestien, ref Put legde de bal buiten de zestien, tot ontsteltenis van het thuiskamp. Sint-Truiden vroeg om de uitsluiting, Put koos voor geel. Ook Cercle kreeg nog een dot van kans, maar Eppel vond Steppe alweer op zijn weg.

Na de rust bleven de kansen komen aan beide kanten. Suzuki en Colidio lagen op de loer voor STVV. Cercle reageerde met een corner, Steppe redde opnieuw fraai een kopbal van Chatziisaias. Botaka vuurde dan weer een knal af voor de Limburgers: naast. Hét moment van Cercle kwam er even na het uur. Mmaee moest op de rem gaan staan, Hoggas mikte de vrije trap die volgde heerlijk tegen de netten. Steppe dan toch geklopt.

STVV-coach Milos Kostic gooide met Ito en Sousa nog verse krachten op, maar overzicht was er minder en minder binnen het Truiense spel. Wel bleef STVV met een goeie mentaliteit knokken om een eerste thuisverlies in 2020 te vermijden. Dat lukte niet. Moser kreeg nog weinig werk maar redde in de slotfase nog knap de poging van Colidio. Voor Cercle ligt de weg naar het behoud nu helemaal open.