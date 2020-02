Stoffel Vandoorne start als tiende in Mexico, Lotterer op pole

Andre Lotterer heeft de polepositie veroverd voor de Formule E-race in Mexico.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zal tijdens de Formule E-race in Mexico als tiende aan de race beginnen. Voor Vandoorne vormt die tiende plaats geen ideale uitgangspositie om zijn leidersplaats in het kampioenschap te verdedigen.

Een troost is wel dat Alexander Sims, die tweede staat in het kampioenschap, zich pas als twintigste wist te kwalificeren. Andre Lotterer mag de race van op de pole aanvatten, de eerste pole ooit voor Porsche in de Formule E.

