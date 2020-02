Rits redt Club in extremis van puntenverlies tegen Waasland-Beveren

Club Brugge is zaterdag in eigen huis pas in extremis met 2-1 voorbij Waasland-Beveren geraakt op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League. De voorsprong op eerste achtervolger Gent bedraagt zo negen punten. Als Cercle Brugge later op de avond wint van Sint-Truiden, nadert het tot drie punten van de 15e plaats van Beveren.

Philippe Clement koos er voor om Hans Vanaken rust te gunnen en bracht ook Mats Rits terug in de ploeg in de plaats van Eder Balanta. Club had de wedstrijd in handen in de eerste helft, maar was niet altijd even succesvol in de zoektocht naar het openingsdoelpunt. In de 40e minuut lukte het Rits wel. De middenvelder kreeg de bal vlakbij doel aangespeeld en lobde hem handig over Nordin Jackers in doel. De wedstrijd was nog niet gespeeld, want vroeg in de tweede helft konden de Waaslanders gelijkmaken. Uitgerekend Tuur Dierckx legde na een snelle tegenaanval een voorzet van Daam Foulon binnen tegen zijn ex-ploeg (52.).

Clement greep snel in en gooide wat extra offensief geweld in de ploeg met Vanaken en Percy Tau. Ook Emmanuel Dennis mocht wat later opdraven, maar grote kansen creëren lukte blauw-zwart niet. In de slotfase pakte Thomas Agyepong nog een tweede gele kaart en kwamen Federico Ricca en Krepin Diatta erg dichtbij een winning goal voor Brugge, maar Beveren leek stand te houden, tot Rits diep in blessuretijd zijn tweede van de avond binnen legde op aangeven van Tau (95.).