Tatjana Scheck verkozen tot nieuwe voorzitter SP.A Antwerpen

Op een algemene ledenvergadering van de Antwerpse SP.A-afdeling is Tatjana Scheck zaterdag tot nieuwe voorzitter verkozen. De 45-jarige Scheck volgt Tom Meeuws op.

Scheck was tussen 2009 en 2012 districtsschepen in Antwerpen, van 2012 tot 2018 zetelde ze als OCMW-raadslid. In december nam ze de plaats van Yasmine Kerbache over in de Antwerpse gemeenteraad.

Ze was de enige kandidaat om als voorzitter Tom Meeuws op te volgen, die intussen schepen is in het Antwerpse stadsbestuur.

Jo Vermeulen, die zich aanvankelijk kandidaat had gesteld als voorzitter van de lokale partijafdeling, wordt partijsecretaris.