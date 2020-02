Herrie op het vliegtuig omdat iemand haar stoel achteruit kantelt

Een vrouw zet haar zetel in het vliegtuig wat achteruit. De man achter haar begint razend op haar zetel te kloppen. Herrie op het vliegtuig. Maar wie heeft gelijk?

Opschudding op een korte vlucht van American Airlines tussen New Orleans en North Carolina in januari. Lerares Wendi Williams zit achteraan in economy class en klapt haar zetel wat horizontaler. Maar de man achter haar is daar niet zo blij mee. Hij wil net eten en dat is moeilijk als de zetel voor hem niet meer rechtop staat is. En dus zet mevrouw Williams zich weer recht.

Maar als haar achterbuur klaar is met eten, gaat ze weer wat horizontaler liggen. Waarop de man flipt en haar zetel duwt. Meermaals. Hij blijft maar kloppen op de zetel. Williams filmt het incident en nu vraagt Amerika zich af wie gelijk heeft.

Belangrijk detail: de man zat op de laatste rij en kon zijn stoel niet achteruit laten hellen.

Williams zegt dat ze rugklachten heeft en wel moest achteruit leunen. Sinds het incident is ze al naar de dokter moeten gaan, heeft ze röntgenfoto's laten nemen en heeft ze veel last van hoofdpijn.

Van de stewardess op de vlucht kreeg ze geen steun, klaagt ze. ‘Die rolde eens met haar ogen.’ Bovendien zou de stewardess haar vermanend hebben toegesproken terwijl ze alleen deed wat mag: haar stoel wat achteruit leggen.

Maar wie heeft gelijk? CNN contacteerde zijn redacteur die gespecialiseerd is in verre reizen en volgens Lilit Marcus is je stoel achteruit kantelen een manier om te zeggen dat je meer ruimte nodig hebt en dat de gevolgen voor de anderen je maar matig interesseren.

Maar dan rest de vraag: waarom kunnen stoelen achteruit kantelen als het onbeleefd is? CNN citeert de ceo van Delta Airlines: je mag het doen, maar je moet het eerst aan de passagier achter je vragen. Als die niet eens de mogelijkheid heeft om ook wat horizontaler te liggen, wordt je gedrag wel snel erg vervelend.