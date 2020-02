Honderden vluchten geschrapt in Groot-Brittannië door storm

Door storm Dennis zijn dit weekend in Groot-Brittannië honderden vluchten geannuleerd. Ook bij ons zal Dennis voor felle rukwinden zorgen zondag.

Door storm Dennis zijn dit weekend in Groot-Brittannië honderden vluchten geannuleerd. Het gaat om tienduizenden passagiers van onder andere luchtvaartmaatschappijen Easyjet en British Airways. Meteorologen houden door de zware neerslag rekening met nieuwe overstromingen, die honderden huizen kunnen treffen. Storm Dennis zal mogelijk ook verstoringen veroorzaken in op het spoorverkeer, op de weg en bij de stroomvoorziening.

Vorige week had de storm Ciara nog veel schade aangericht in het land. Meteorologen schatten Dennis zelfs gevaarlijker in dan Ciara. De nieuwe storm zou in sommige gebieden op een of twee dagen evenveel neerslag veroorzaken als wat normaal in een maand valt. Aangezien de bodem op vele plaatsen nog verzadigd is, kunnen de gevolgen volgens experts ernstiger zijn.

Storm Dennis zal in de loop van zaterdag nog aan kracht toenemen en tot zondagavond woeden, aldus meteorologen. Vooral Wales en het noorden en zuidwesten van Engeland krijgen met de storm af te rekenen.

Ook wij gaan Dennis op bezoek krijgen. Zondagmiddag verwacht het KMI rukwinden van 70 tot 90 km/u, met uitschieters tot 100 km/u. Felle windstoten dus maar niet zo stevig als die van Ciara vorig weekend.