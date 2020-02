Treinramp Buizingen herdacht: verdriet en pijn blijven groot

Tien jaar na de treinramp in Buizingen, die het leven kostte aan 19 mensen, blijven het verdriet en de pijn bij de slachtoffers en de nabestaanden onbeschrijflijk groot. Dat is zaterdag gebleken op de herdenkingsplechtigheid die gehouden werd in Buizingen, bij Halle.

‘Velen herinneren zich nog de angst en de radeloosheid die ons die dag, 15 februari 2010, om het hart sloeg’, sprak een vertegenwoordigster van de families op de herdenking. ‘De hoop op dat geruststellende telefoontje dat nooit kwam. Ons dagelijks leven is sindsdien overhoop gegooid, niets is nog hetzelfde.’

In haar toespraak ging ze ook in op het recente proces rond de ramp. ‘We hadden de hoop dat de verantwoordelijken op het proces hun fouten zouden erkennen en het vonnis zouden aanvaarden, in alle waardigheid en respect voor de slachtoffers. Het openbaar ministerie en de rechter hebben naar ons geluisterd, NMBS en de treinbestuurder hebben het vonnis aanvaard maar dat Infrabel in beroep is gegaan was een dolksteek in ons hart.’

‘De manier waarop ze over dat beroep gecommuniceerd hebben, getuigde van schaamteloosheid, van gebrek aan respect’, klonk het verder. ‘We vragen ons af hoeveel drama’s er nog nodig zijn vooraleer ze gaan beseffen dat veiligheid steeds opnieuw de eerste prioriteit moet zijn.’

Foto: belga

Ze uitte wel haar erkentelijkheid aan de hulpverleners die tien jaar geleden tussenkwamen bij de treinramp

Ook Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant, nam het woord: ‘15 februari 2010 staat diep in ons geheugen gegrift. Vandaag zijn we hier in de eerste plaats aanwezig voor de slachtoffers en hun familie. Niets of niemand kan het leed van die dag goedmaken. Vandaag staan we voor de vraag hoe dit is kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is. Ik kan alleen maar hopen dat de rechterlijke uitspraken daarover aanvaard en gerespecteerd worden.’

Naast De Witte was ook zijn Henegouwse collega Tommy Leclercq aanwezig, net als Marc Snoeck, burgemeester van Halle. PS-kopstuk Elio Di Rupo en Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, waren eveneens aanwezig.

Sophie Dutordoir met Elio Di Rupo rechts. Foto: belga

Op 15 februari 2010 botste om 8.28 uur de stoptrein van Leuven naar 's Gravenbrakel op de IC-trein van Quiévrain naar Luik op spoorlijn 96 tussen Halle en Buizingen. De officiële balans luidde: 19 doden (15 mannen, 3 vrouwen en één ongeboren baby) en 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden. Bij de dodelijke slachtoffers was ook de bestuurder van de trein uit Quiévrain. De bestuurder van de trein uit Leuven overleefde het ongeval.

De politierechtbank oordeelde op 3 december vorig jaar dat zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk waren voor de treinramp. Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro kreeg en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

Infrabel tekende beroep aan tegen het vonnis omdat het volgens haar de functionering van het spoornet op de helling zet. Ook het Brussels parket ging in beroep, maar enkel voor wat betreft Infrabel. Dat proces in beroep wordt op 24 februari ingeleid.