Zes clubs uit eerste amateurklasse vragen 1B-licentie aan

Zes clubs uit de eerste nationale amateurklasse vragen een licentie aan voor deelname aan de Proximus League (1B). Dat heeft Belga zaterdag vernomen na een rondvraag bij de zestien clubs. Het gaat om leider KMSK Deinze, Patro Eisden Maasmechelen, Seraing, RWDM, La Louvière Centre en Lierse Kempenzonen.

Enkel clubs die een aanvraag doen voor een 1B-licentie, komen in aanmerking voor de promotie naar de tweede klasse. Al lijkt er bij de concurrenten van KMSK Deinze geen twijfel over te bestaan wie volgend seizoen de plek in de Proximus League inneemt. De Oost-Vlamingen razen door de competitie en hebben na 21 speeldagen al elf punten voorsprong op eerste achtervolger Thes Sport. Zelfs na de puntenhalvering vlak voor de eindronde met vier, blijft de voorsprong van KMSK Deinze riant.

De voornaamste concurrent voor de titel hoeft de Oost-Vlaamse competitieleider zelfs niet te vrezen, want Thes zal bij de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) enkel een licentiedossier voor eerste amateur indienen. De club uit Tessenderlo past net als vorig jaar voor 1B bij gebrek aan adequate infrastructuur. Dat doet ook KSK Heist, voorlopig als derde geklasseerd. De Zuiderkempenaars hebben niet de ambitie om in een profcompetitie te stappen.

De huidige nummers vier tot en met zes - Patro Eisden, Seraing en RWDM - dienen wel een dossier in om de 1B-licentie te machten. Al laten de ambitieuze Limburgers er meteen bij optekenen dat dit slechts “pro forma” is. Enkel wanneer Deinze plots immens instort en er nog een kans op de titel is, zal Patro Eisden helemaal tot het uiterste gaan. De kloof bedraagt echter al 18 punten. Seraing en RWDM verkregen ook vorig seizoen (net als Deinze) de 1B-licentie. Let wel: het aanvragen van een 1B-licentie is geen vereiste om deel te mogen nemen aan de finaleronde. Beide clubs moeten dus nog knokken om in de top vier te eindigen.

Om uiteenlopende redenen (gebrek aan infrastructuur, sportieve situatie of geen ambitie om te stijgen) zullen Dessel, Rupel Boom, RFC Luik, Olympic Charleroi, Dender, Visé, AFC Tubeke en rode lantaarn Winkel Sport zich beperken tot het aanvragen van de licentie van eerste en tweede amateur.

Lierse Kempenzonen Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Opvallend is dat Lierse Kempenzonen, ondanks de voorlaatste plek en de haast onvermijdbare degradatiestrijd, wel een 1B-licentie aanvraagt. Ook La Louvière Centre, pas twaalfde en dus nog lang niet uit de gevarenzone, dient uiterlijk maandag een aanvraag in voor een proflicentie. Beide clubs moeten dit seizoen weliswaar knokken om in de hoogste amateurdivisie blijven, maar ambiëren ooit wel op te gaan naar 1B. “En dus willen we weten hoe ver we staan in onze professionele uitbouw”, klinkt het unisono in Lier en La Louvière.

De deadline om de licentiedossiers voor 1B in te dienen ligt op maandag 17 februari. Na een eerste evaluatie door de licentiemanagers kunnen clubs nadien nog gevraagd worden om bijkomende stukken of extra toelichting te geven. In april worden de licenties al dan niet definitief toegekend.