Nabij Groote Eylandt, in het noorden van Australië, is een Nieuw-Zeelandse visser verrast door een krokodil. Quentin Roper zag het dier vanop afstand en besloot zijn drone boven te halen om de krokodil te filmen. Roper dacht dat het reptiel aan het slapen was, maar zag al snel dat dat niet het geval was.