Netanyahu over raketaanval in Syrië: ‘Misschien waren het de Belgen’

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weigert commentaar te geven bij de aan Israël toegeschreven raketaanval in Syrië. ‘Misschien was het de Belgische luchtmacht’, grapte hij.

Bij een raketaanval nabij de Syrische hoofdstad Damascus zijn in de nacht van donderdag op vrijdag minstens zeven strijders gesneuveld. Er stierven drie soldaten van het regeringsleger en vier leden van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort, heeft de aanval toegeschreven aan Israël.

Het Israëlische leger weigert evenwel commentaar te geven. En ook eerste minister Benjamin Netanyahu wil niet verder ingaan op het incident. Volgens verschillende Israëlische media maakte hij er zich vanaf met een kwinkslag. ‘Ik weet niet wat er vannacht gebeurd is. Misschien was het de Belgische luchtmacht’, zo wordt hij geciteerd door onder meer The Jerusalem Post en The Times of Israel.