Vijftien kinderen omgekomen bij brand in Haïtiaans weeshuis

Bij een brand in een weeshuis in Haïti zijn minstens vijftien kinderen om het leven gekomen. Vele anderen raakten gewond. Het kostte de reddingsdiensten meer dan een uur om ter plaatse te geraken

De slachtoffers zijn vooral baby's en kleuters en enkele kinderen van tien en elf. Twee weeskinderen kwamen om in de vlammen, de overige dertien overleden later in het ziekenhuis door verstikking.

President Jovenel Moise liet op Twitter weten dat hij zwaar aangedaan is. 'Ik roep de verantwoordelijke autoriteiten op om de oorzaak van deze tragedie snel te onderzoeken', klonk het.

De brand is donderdag kort na 21.00 uur lokale tijd uitgebroken (03.00 uur vrijdag Belgische tijd) in een weeshuis in het dorp Kenscoff ten zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince. Het weeshuis werd uitgebaat door een Amerikaanse evangelische organisatie en had sinds 2013 geen vergunning meer, maar huisvestte toch nog steeds 66 kinderen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weeshuis zou in erbarmelijke staat zijn geweest. Het zou door problemen met de elektriciteitsgenerator tijdelijk gebruik hebben gemaakt van kaarsen, zegt de Nederlandse omroep NOS.

Veel kinderen kwamen evenwel om het leven omdat de hulpdiensten te laat aankwamen en niet het juiste materieel bij zich hadden.

De Caribische staat lijdt al jaren onder geweld en corruptie en werd al herhaaldelijk getroffen door zware natuurrampen. Meer dan 220.000 mensen zijn tien jaar geleden bij een verwoestende aardbeving om het leven gekomen.