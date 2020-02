Coronavirus bereikt Afrika, 139 nieuwe overlijdens in China

De voorbije 24 uur zijn in de Chinese provincie Hubei nog eens 139 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus. Intussen heeft het virus ook Afrika bereikt.

In totaal kwamen in China al 1.519 mensen om het leven door Covid-19. Het aantal besmettingen in het land liep op tot 66.000. Het merendeel van de gevallen zijn vastgesteld in Hubei.

Buiten China zijn al drie mensen bezweken aan het virus: in Hongkong, Japan en in de Filipijnen.

Intussen heeft het virus ook Afrika bereikt. In Egypte is een buitenlander opgenomen in het ziekenhuis en in quarantaine geplaatst.