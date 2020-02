Tot 16 graden dit weekend, met opnieuw veel wind

Het wordt een grijs maar erg zacht weekend, met temperaturen tot 16 graden zondag. Zondag gaat het ook opnieuw hard waaien.

Vandaag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en neemt de bewolking verder toe vanuit het noordwesten met na de middag daar geleidelijk wat regen. Elders blijft het droog. We krijgen zacht weer met maxima tussen 7 graden op de Ardense hoogvlakten en 12 graden in Vlaanderen. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. De rukwinden halen 60 tot 70 km/h.

Vannacht blijft het zwaarbewolkt en de regen breidt zich geleidelijk uit over het westen en het centrum van het land, en op het einde van de nacht ook over het oosten. Minima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 9 en 11 graden in de andere streken. De wind waait vrij krachtig en later krachtig uit zuid tot zuidwest. De rukwinden halen 70 tot 90 km/u.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met enkele buien of wat regen alvorens in de namiddag en avond een actieve regenzone van west naar oost over het land trekt. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 12 en 16 graden. De zuidwestenwind trekt verder aan en wordt krachtig tot mogelijk zeer krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 90 km/u.

Het KMI kondigt dan ook code geel af vanaf de tweede helft van zaterdagnacht tot en met zondagavond, en dit voor het hele land. Lokale rukwinden rond 100 km/u zijn niet uitgesloten.

Volgende week wordt het frisser met minder wind. In het eerste deel van de week vallen er buien.